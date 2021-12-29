Как в Курске будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

Основные новогодние гулянья проходят на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В новогоднюю ночь движение автотранспорта будет ограничено на улице Ленина на участке от улицы Марата до улицы Садовой с 23.00 31 декабря 2021 года до 3.30 1 января 2022 года.

- Улицы перекроют из-за проведения праздничной программы «Новый год в Курске» на Театральной площади, - пояснили в мэрии.

Как ранее сообщала КП, на Театральной площади Курска уже открылась приемная Деда Мороза. Пообщаться со сказочным волшебником можно в любой день до 13 января с 12:00 до 19:00.