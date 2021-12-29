В Курске открылась приемная Деда Мороза

31 декабря Дед Мороз будет принимать и с 23:00 до 03:00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади Курска открылась приемная Деда Мороза.

Пообщаться со сказочным волшебником можно в любой день до 13 января с 12:00 до 19:00.

А 31 декабря Дед Мороз будет принимать и с 23:00 до 03:00. Ребята смогут загадать желание и получить в подарок сладости.

Напомним, что также на Театральной площади ежедневно с 10:00 до 22:00 работает Губернский каток. В этом году для посетителей со своими коньками – вход бесплатный.