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Общество29 декабря 2021 12:37

Курянам разрешили отмечать свадьбы в парках и Домах культуры

Новый порядок вступает в силу с 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Играть свадьбы разрешили даже на Театральной площади

Играть свадьбы разрешили даже на Театральной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области утвержден порядок заключения брака в торжественной обстановке. Он начнет действовать с 1 января 2022 года. Теперь торжественную церемонию заключения брака можно проводить в учреждениях культуры, на объектах культурного наследия, в лесопарковых зонах, сообщили в администрации региона.

Место проведения регистрации можно будет выбрать при подаче заявления о заключении брака. Перечень таких объектов утвержден постановлением губернатора. За подробной информацией нужно обращаться в органы ЗАГС.