Курянам разрешили отмечать свадьбы в парках и Домах культуры

Играть свадьбы разрешили даже на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области утвержден порядок заключения брака в торжественной обстановке. Он начнет действовать с 1 января 2022 года. Теперь торжественную церемонию заключения брака можно проводить в учреждениях культуры, на объектах культурного наследия, в лесопарковых зонах, сообщили в администрации региона.

Место проведения регистрации можно будет выбрать при подаче заявления о заключении брака. Перечень таких объектов утвержден постановлением губернатора. За подробной информацией нужно обращаться в органы ЗАГС.