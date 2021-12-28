Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 9:24

Возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки на пожаре под Курском

Трагедия произошла 26 декабря в деревне Черемушки
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

«КП» уже писала о гибели школьницы во время пожара.

По сообщению старшего помощника руководителя СУ СК по Курской области Натальи Зарубиной, юная курянка осталась дома без присмотра взрослых и решила поиграть со спичками. В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Ребенок погиб.

Девочка находилась в гостях у бабушки. В момент возгорания женщина была в сарае, а когда вернулась, то не смогла зайти в дом и помочь внучке из-за быстрого распространения дыма.

Сегодня стало известно, что по факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».