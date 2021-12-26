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Происшествия26 декабря 2021 19:18

Под Курском во время пожара погибла девятилетняя девочка

Причиной ЧП стало неосторожное обращение ребенка с огнем
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курском районе во время пожара погибла девятилетняя девочка. Как сообщили в региональном СУ СКР, 26 декабря поступило сообщение о возгорании дома в деревне Черемушки. Ребенок гостил у своей бабушки. Женщина отошла в сарай и оставила внучку одну. В это время и случилось несчастье. Из-за быстрого распространения дыма по всей территории дома бабушка не смогла оказать помощь ребенку.

В ведомстве пояснили: предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение девочки с огнем. По факту ЧП следователи начали проверку.