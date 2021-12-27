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Общество27 декабря 2021 6:41

Курянка вошла в рейтинг лучших студентов России

Прошел финал национальной премии «Студент-года 2021»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

На премии Курск представляла студентка четвертого курса юридического факультета Курского государственного университета Анна Ворожцова. Девушка вошла в рейтинг лучших студентов в номинации «Интеллект года».

Финал состоял из четырех этапов. Участники представили самопрезентацию, рассказали о своих успехах и заслугах в представленной номинации. Помимо этого, необходимо было решить контрольные материалы, направленные на определение уровня общей эрудиции.

Также ребята выступили с темой своего исследования в простом и юмористическом формате. Основная задача была донести важность и актуальность исследования. Анна Ворожцова представила исследование на тему «Значимость LegalTech и LawTech для современного права».