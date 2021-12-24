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Происшествия24 декабря 2021 11:33

Курянка убила мужа, пытаясь спасти свою жизнь

Теперь женщина проходит по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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От полученных травм мужчина скончался в больнице

От полученных травм мужчина скончался в больнице

Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла 12 августа 2021 года в дачном доме, расположенном в Курском районе.

Между супругами вспыхнула ссора, которая потом переросла в обоюдную драку. В ходе потасовки мужчина взял нож и нанес своей жене несколько ударов.

Получив ранения, женщина выхватила нож у мужа и нанесла ему один ответный удар в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений курянин скончался в больнице.

Женщина, залечив раны, отправилась на скамью подсудимых. Вскоре суд вынесет приговор.