Курянка убила мужа, пытаясь спасти свою жизнь

От полученных травм мужчина скончался в больнице Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла 12 августа 2021 года в дачном доме, расположенном в Курском районе.

Между супругами вспыхнула ссора, которая потом переросла в обоюдную драку. В ходе потасовки мужчина взял нож и нанес своей жене несколько ударов.

Получив ранения, женщина выхватила нож у мужа и нанесла ему один ответный удар в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений курянин скончался в больнице.

Женщина, залечив раны, отправилась на скамью подсудимых. Вскоре суд вынесет приговор.