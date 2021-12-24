Курянка убила мужа, пытаясь спасти свою жизнь

От полученных травм мужчина скончался в больнице
Фото: Архив "КП"
Трагедия произошла 12 августа 2021 года в дачном доме, расположенном в Курском районе.
Между супругами вспыхнула ссора, которая потом переросла в обоюдную драку. В ходе потасовки мужчина взял нож и нанес своей жене несколько ударов.
Получив ранения, женщина выхватила нож у мужа и нанесла ему один ответный удар в область грудной клетки.
От полученных телесных повреждений курянин скончался в больнице.
Женщина, залечив раны, отправилась на скамью подсудимых. Вскоре суд вынесет приговор.