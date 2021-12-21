Юрий Амерев: Законные интересы курян - превыше всего

Юрий Михайлович Амерев: «Уверен, что все вместе мы сможем сделать Курскую область процветающей, а жизнь в ней - комфортной и благополучной»

До Нового года остаются считанные дни. Каким был год уходящий для депутатского корпуса? На этот и другие актуальные вопросы, волнующие население Курского края, отвечал председатель Курской областной Думы Юрий АМЕРЕВ.

- Юрий Михайлович, чем лично вам запомнится 2021 год?

- Участие в выборах стало и новым практическим опытом, и серьезным экзаменом моей деятельности в должности главы администрации Горшеченского района. Оценку выставляли жители района, которые пришли на избирательные участки. И я благодарен землякам за поддержку, а коллегам-депутатам - за доверие, которое они мне оказали, избрав председателем Курской областной Думы.

- В уходящем году в Думе довелось поработать депутатам двух созывов. Давайте вначале поговорим о ваших предшественниках. Какое наследство они оставили новому созыву?

- Должен сказать, что предыдущий состав работал слаженно и продуктивно. Было принято много важных решений, которые положительно отразились на жизни курян, и я надеюсь, что обновленный депутатский корпус также будет хорошо справляться с поставленными задачами. Главное, помнить: основное в нашей работе - улучшать жизнь в области, ставить законные интересы наших граждан превыше всего.

Так сложилось, что каждый последующий созыв стремился использовать лучший опыт своих предшественников. На мой взгляд, шестая Дума создала серьезный практический задел. Нынешним депутатам предстоит продолжить позитивную динамику и работать эффективной командой и в седьмом созыве. Необходимо также непосредственное участие общественности в решении ключевых вопросов, приятно констатировать, что такая традиция существует.

Развитие социально-экономической сферы региона - первоочередная задача, стоящая перед парламентом

- А что можете сказать о новом составе?

- Новая Дума интересна и по персоналиям, и по партийной принадлежности. Впервые в истории регионального парламентаризма в ее состав вошли все партии и объединения, участвовавшие в выборном процессе. Самому старшему депутату - 71 год, самому молодому - 23 года. Все мы разные, но цель одна: оправдать доверие избирателей, наделивших депутатов правом определять нормы, по которым регион будет жить и работать. Это доверие - кредит, выданный жителями Курского края на срок наших полномочий.

- Мы все сейчас живем в условиях, на которые так или иначе влияет пандемия. Законотворческий процесс не пострадал?

- Должен признать, что работать приходится в сложной ситуации. Пандемия, к сожалению, пока не сдает позиции. Врачи практически живут в ковидных стационарах, сражаясь за каждую жизнь. И мы обязаны сделать все от нас зависящее, дабы облегчить это ежедневное сражение за наше настоящее и наше будущее. Прежде всего соблюдать требования санитарной безопасности.

При корректировке бюджета на 2021 год выделены средства на строительство ковидного госпиталя, оснащение дополнительного коечного фонда для оказания медицинской помощи заболевшим, приобретение лекарств, проведение тестирования на ковид, стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации.

В рамках принятого депутатами закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» запланированы расходы медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации застрахованных лиц, перенесших заболевание коронавирусом.

Для поддержки предпринимателей были разработаны и приняты налоговые льготы. Депутаты одобрили снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса в отраслях, которые больше всего пострадали от пандемии. Установлены льготы по транспортному налогу. Приняты сниженные ставки по налогу на имущество в отношении крупных инвестпроектов в сфере молочного производства и выпуска высокотехнологичной продукции.

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- Какие документы из принятых в нынешнем году вы считаете ключевыми и почему?

- Если говорить о задачах, стоящих перед парламентом, то первоочередная из них - развитие социально-экономической сферы региона через формирование нормативно-правовой базы, создание благоприятных условий и для бизнеса в целом, и для каждого конкретного человека. С этой целью мы в декабре приняли главный финансовый документ - закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Что касается цифр, то общий объем доходов на 2022 год превышает 72 млрд рублей, а расходы составили около 84 млрд. Дефицит областного бюджета - без малого 12 млрд рублей.

По инициативе депутатов увеличены бюджетные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику, ЖКХ, охрану окружающей среды, физкультуру и спорт, поддержку муниципальных образований.

Единогласно парламентарии поддержали изменения в областной бюджет на текущий год. Доходы увеличиваются на 15,5% и прогнозируются в объеме почти 94 млрд. Расходы возрастают на 14,1% и превышают 96 млрд. Дефицит бюджета уменьшен на 772 млн рублей.

В числе приоритетных - вопросы демографии. Внесенные в закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» изменения продлевают срок действия областного материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей в 2021 году составила, с учетом индексации, 103 212,18 рубля. С момента введения областного маткапитала (1 января 2012 года) правом на его получение воспользовались 5247 семей.

Депутаты поддержали инициированные губернатором изменения в отдельные законодательные акты, которыми с 1 января 2022 года производится индексация заработной платы сотрудникам органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и некоторым другим категориям работников. На эти цели из областной казны будет дополнительно выделено 20 млн рублей.

Чтобы повысить престиж профессиональной деятельности в сферах образования, здравоохранения и культуры, парламентарии внесли изменения в региональный закон «О наградах Курской области», инициированные губернатором. В дополнение к существующим учреждаются профессиональные звания «Заслуженный артист Курской области», а также врач и учитель.

Я благодарен команде губернатора Романа Старовойта за совместную работу над законодательством региона. На заседаниях постоянных комитетов новые нормативные акты были очень тщательно проработаны с представителями профильных структур областной администрации. В результате удалось найти конструктивные решения всех вопросов, вынесенных на заседания Думы.

В общем, если подводить итоги, то за небольшой период времени с момента старта Дума седьмого созыва успела многое сделать. Сформированы планы на ближайший период. По ним мы будем работать дальше.

- Мы много с вами говорили о работе, но впереди Новый год. Как вы обычно встречаете этот праздник?

- Как большинство жителей нашей страны, предпочитаю встретить Новый год в кругу близких и любимых людей. Ведь семья - наш якорь посреди житейских бурь. Мы все с волнением ждем момента, когда соберемся за праздничным столом и под бой курантов вспомним уходящий год, с его печалями и радостями. А затем встретим Новый год - время для новых планов и надежд.

-Ваше пожелание курянам?

- Прежде всего, всем - здоровья. Это главное условие для реализации планов, которые есть у каждого из нас: рабочие, личные, творческие. Еще желаю веры в свои силы, удачи в делах, домашнего тепла и, конечно, поддержки близких, которая помогает нам преодолевать все невзгоды и добиваться поставленных целей.

Беседовала Александра Черных.