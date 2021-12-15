В Курской области увеличат прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь будет 12 000 рублей Фото: Архив "КП"

Согласно документу об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год, величина прожиточного минимума в регионе увеличена. Теперь она составит 11 009 рублей (ранее 10 720).

- для трудоспособного населения – 12 000 рублей (ранее 11 685),

- для пенсионеров – 9 510 рублей (ранее 9 373),

- для детей – 11 052 рубля (ранее 10 893)

Напомним, прожиточный минимум теперь утверждается раз в год. При его расчете учитываются не стоимость потребительской корзины, а медианный среднедушевой доход. Это уровень, относительно которого у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.