Глава Курской области и гендиректор «Квадры» подвели итоги первого года концессии

Спикеры подвели итоги первого года концессии и обсудили дальнейшее развитие объектов теплосетевого комплекса региона.

Гендиректор «Квадры» сообщил, что энергокомпания вложила в подготовку системы теплоснабжения областной столицы к отопительному сезону порядка 830 миллионов рублей, что вдвое больше по сравнению с минувшим годом. В частности, силами компании в Курске были заменены 36 километров теплосетей, из них 23 километра – в рамках заключенного в сентябре 2020 года концессионного соглашения. Данные показатели являются беспрецедентными за все годы работы компании в региональном центре. «За первый год концессии мы практически удвоили объем перекладки теплосетей в Курске, инвестировав в систему теплоснабжения очень большие средства», - подчеркнул глава компании. Семён Сазонов также сообщил, что в городе осуществляется системная работа по обновлению теплосетевого комплекса.

Столь масштабная программа модернизации во многом стала возможна благодаря поддержке муниципальных, региональных и федеральных властей. При этом отмечается, что в ходе проведения ремонта объем работ увеличивался в связи с повышенной изношенностью тепловых сетей и рядом сопутствующих обстоятельств. «Принципиальным приоритетом для нас является повышение качества и надежности теплоснабжения в Курске», — заметил генеральный директор «Квадры». Сообщается, что самые масштабные работы по замене теплосетей проводились на следующих участках: на проспекте Дружбы и улице Орловской, где было обновлено 2,7 километра, на улице Ленина, Радищева, Почтовой и Марата - 2,5 километра, на улицах Пучковка и 50 лет Октября – более двух километров.

Губернатор Курской области сообщил, что в Курске, как и в ряде российских городов, регулярное недофинансирование приводит к аварийному или предаварийному состоянию коммунального хозяйства. Именно поэтому было принято решение заключить с энергокомпанией концессионное соглашение на модернизацию сетей теплоснабжения. «Это лето — первый год концессии, когда выполнялись такие большие объемы работ. В 2022 году нужно сделать все, чтобы у горожан было минимальное количество неудобств», — рассказал Роман Старовойт.