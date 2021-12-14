В 13 городах России обновят общественный электротранспорт

Финансирование пойдет за счет средств ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных кредитов. В Минфине России уточнили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 миллиардов рублей.

Как пишет iz.ru, на текущий момент участниками программы захотели стать 13 крупных городов, в том числе Курск, Владивосток, Ярославль, Красноярск, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Деньги будут направлены на замену 668 километров трамвайных путей, покупку 1544 трамвайных вагонов, а также приобретение электробусов и строительство зарядных станций. Программу начнут воплощать в жизнь со следующего года. Основные проекты должны быть реализованы в течение 2-5 лет, сообщил зампредседателя - член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун. Говоря о финансировании программы, он рассказал, что регионы будут привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, 70% необходимых средств предоставят ВЭБ и инвесторы, в том числе за счет ФНБ. По словам Говоруна, без федеральной поддержки довести до конца программу модернизации электротранспорта невозможно. Предполагается, что проекты в городах будут реализованы по схеме концессии, а их перечень определит Минтранс России.