В Курске на Театральной площади открыли каток

В этом году Губернский каток - бесплатный Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Площадь Губернского катка значительно расширили – теперь он в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, там появилась новая система охлаждения льда.

Работать каток будет ежедневно с 10:00 до 22:00 с небольшими перерывами. Сообщается, что в день планируется принимать до 100 посетителей.

Ранее стало известно, что в этом году каток на Театральной площади будет бесплатным. Заплатить придется только за прокат коньков, если у вас их с собой нет.