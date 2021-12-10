В Курске на Театральной площади открыли каток

В этом году Губернский каток - бесплатный
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Площадь Губернского катка значительно расширили – теперь он в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, там появилась новая система охлаждения льда.
Работать каток будет ежедневно с 10:00 до 22:00 с небольшими перерывами. Сообщается, что в день планируется принимать до 100 посетителей.
Ранее стало известно, что в этом году каток на Театральной площади будет бесплатным. Заплатить придется только за прокат коньков, если у вас их с собой нет.