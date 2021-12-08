Губернатор Курской области Роман Старовойт – на втором месте в рейтинге руководителей регионов

Было изучено 32 949 материалов в соцсетях глав регионов Фото: Архив "КП"

В ходе исследования рассматривалось построение публичного имиджа глав регионов как эффективных управленцев, исходя из достижения ими конкретных результатов в 2021 году.

Сообщается, что было изучено 32 949 материалов в соцсетях губернаторов с январь по октябрь 2021 года. Из них выделено и проанализировано 3 706 публикаций с конкретными достижениями: внедрение инициатив, реализация поручений, открытие объектов, помощь гражданам, достижение показателей нацпроектов и госпрограмм, подписание соглашений и контрактов.

- Наиболее эффективными оказались Вадим Шумков (Курганская область), Роман Старовойт и Алексанлр Беглов (Санкт-Петербург). Они не гонятся за количеством публикаций, но в то же время не упускают возможности похвалиться конкретными итогами – свыше 30% всех постов, – отмечают в телеграм-канале.