Более восьми миллионов рублей было потрачено на ремонт сооружений Курского водохранилища

Выход из строя определенного оборудования может привести к серьезным последствиям Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что завершен ремонт заторов водосборного сооружения, которые предназначены для регулирования стока реки Тускарь.

Также устранены деформация и коррозия объекта.

В администрации области рассказали, что выход из строя гидромеханического оборудования во время пропуска паводка может привести к переполнению водохранилища, переливу воды через гребень плотины, разрушению откоса и затоплению территории.

На ремонт сооружений водохранилища потратили 8 миллионов 300 тысяч рублей.