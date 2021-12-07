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Общество7 декабря 2021 6:50

Более восьми миллионов рублей было потрачено на ремонт сооружений Курского водохранилища

В Курске обсудили ход ремонтных работ на объекте
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Выход из строя определенного оборудования может привести к серьезным последствиям

Выход из строя определенного оборудования может привести к серьезным последствиям

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что завершен ремонт заторов водосборного сооружения, которые предназначены для регулирования стока реки Тускарь.

Также устранены деформация и коррозия объекта.

В администрации области рассказали, что выход из строя гидромеханического оборудования во время пропуска паводка может привести к переполнению водохранилища, переливу воды через гребень плотины, разрушению откоса и затоплению территории.

На ремонт сооружений водохранилища потратили 8 миллионов 300 тысяч рублей.