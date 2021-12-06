Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Деловой Курск6 декабря 2021 16:10

Куряне чаще стали жаловаться на банки и страховщиков

В частности жители региона недовольны ОСАГО
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
От жителей региона за три квартала 2021 года поступило 67 обращений по вопросам мисселинга

От жителей региона за три квартала 2021 года поступило 67 обращений по вопросам мисселинга

Фото: Светлана ВОЛКОВА

От жителей Курской области в Банк России за девять месяцев 2021 года поступило 1,3 тысяч жалоб на работу финансовых организаций. Это на 6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Более 800 обращений касались работы банков. Количество жалоб по вопросам потребительского кредитования сократилось, что связано с уменьшением числа заявлений по реструктуризации кредитов из-за пандемии. На страховые же организации количество жалоб увеличилось более чем на 43%, основная доля приходилась на ОСАГО.

Поступило более 200 жалоб на микрофинансовые организации, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

От жителей региона за три квартала 2021 года поступило 67 обращений по вопросам мисселинга – предоставления неполной и недостоверной информации об особенностях финансовых продуктов, а также о рисках, связанных с их приобретением. Основной причиной жалоб остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни.