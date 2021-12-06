Куряне чаще стали жаловаться на банки и страховщиков

От жителей региона за три квартала 2021 года поступило 67 обращений по вопросам мисселинга Фото: Светлана ВОЛКОВА

От жителей Курской области в Банк России за девять месяцев 2021 года поступило 1,3 тысяч жалоб на работу финансовых организаций. Это на 6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Более 800 обращений касались работы банков. Количество жалоб по вопросам потребительского кредитования сократилось, что связано с уменьшением числа заявлений по реструктуризации кредитов из-за пандемии. На страховые же организации количество жалоб увеличилось более чем на 43%, основная доля приходилась на ОСАГО.

Поступило более 200 жалоб на микрофинансовые организации, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

От жителей региона за три квартала 2021 года поступило 67 обращений по вопросам мисселинга – предоставления неполной и недостоверной информации об особенностях финансовых продуктов, а также о рисках, связанных с их приобретением. Основной причиной жалоб остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни.