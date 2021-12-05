Курян приглашают на концерт в "Звездный"

В регионе действуют меры безопасности против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 декабря в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет сольный концерт Инны Шаниной «Пообещайте мне любовь».

Инна Шанина не просто профессионально исполняет каждую песню, а в полной мере «проживает» ее на сцене. Ей одинаково хорошо удаются как современные шлягеры популярной музыки, так и незыблемые ретро-композиции.

Напомним, что концертно-творческий центр «Звездный» является участником программы «Пушкинская карта», благодаря чему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить концерт Инны Шаниной.

Билеты онлайн и по пушкинской карте можно приобрести по ссылке https://kursk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/10-11/hall/

или в кассе концертно-творческого центра «Звездный» с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

По вопросам бронирования, возврата, обмена звонить +7-920-731-03-37

Напоминаем: чтобы посетить мероприятие, необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе удостоверение личности и один из следующих документов: QR-код, прививочный сертификат с данными о вакцинации или справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт того, что вы перенесли заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.