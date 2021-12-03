Куряне с медотводом от ковид-вакицнации могут получить QR-код

В регионе идет масштабная прививочная компания против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет здравоохранения региона утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Документ уже направлен в медучреждения области, сообщили в администрации региона.

- Получить такую справку с 6 декабря можно будет в поликлиниках в бумажном виде. Справка выдается после установления медицинского противопоказания к вакцинации, которое определяется врачебной комиссией. В справке указывают персональные данные пациента, сведения о документах, а также вид медицинских противопоказаний (постоянные, временные) и срок, на который они установлены, - пояснили в Доме Советов.

Оформляется документ на бланке медицинской организации, заверяется подписью главного врача и печатью учреждения.

При наличии такой справки можно посещать общественные места, в которые разрешен допуск, согласно распоряжению о режиме повышенной готовности. Кроме того, в МФЦ с 6 декабря можно будет получить QR-код тем, у кого медицинский отвод от вакцинации.