В Курской области из-за QR-кодов выручка общепита снизилась до 90%

В Курской области складывается напряженная ситуация в сфере общественного питания Фото: Архив "КП"

На своей странице в соцсети уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов сообщил, что с введением ограничительных мер, в том числе QR-кодов, падение выручки составило от 30 до 90%. Наиболее пострадали классические рестораны, где зафиксировали снижение выручки на 72%. При этом ночные заведения несут 100-процентные убытки. По информации представителей отрасли, более 40% персонала остаются без работы, четверть сотрудников перешла в сферу доставки.

Также сами предприниматели отмечают рост цен на продукты питания и увеличение затрат на их приобретение.

В основном численность персонала в заведениях сохраняется благодаря льготным кредитам.

Единственное решение проблемы, по мнению рестораторов, - разрешение работать без ограничений.

Напомним, что с 15 октября ресторанам и барам было запрещено работать в ночное время, с 25 октября закрыли все предприятия сферы общепита в ТЦ и ТРЦ, а с 30 октября был наложен запрет на деятельность всех подобных заведений. Часть предприятия возобновили работу лишь с 13 ноября, но только до 23:00 и для посетителей с QR-кодами.