В Курске предлагают сократить число маршрутов общественного транспорта

В городе предполагают оставить три трамвайных маршрута Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году в Курске планируют запуск новой маршрутной сети. Над реализацией проекта работала команда профессионалов при поддержке специалистов Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы. Большой вклад в концепции удобного пассажирского транспорта внесли представители общественности и сами жители.

- В новой схеме постарались максимально учесть обращения пассажиров, поступившие за последние два года, особенности улично-дорожной сети и ее пропускную способность, а также места проживания курян, привязку к учебным заведениям, больницам и крупным предприятиям, - сказали в мэрии.

Количество маршрутов сократили с 98 до 45, среди которых магистральные, городские, подвозящие с использованием пересадочной модели. Предполагается, что будет три трамвайных, четыре троллейбусных и 38 автобусных. Это позволит разгрузить центральные улицы города.

Приоритет отдали электротранспорту и низкопольным автобусам большой вместимости. Подвижной состав будет постепенно обновляться. Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно в интерактивной Google Карте: https://clck.ru/Z9UZM.

Предложения можно направить по адресу: Newmap@roadkursk.ru . В конце месяца итоговая редакция проекта будет представлена для публичного обсуждения. Дату, время и место сообщат дополнительно.