В Курске уборку снега будут вести более ста единиц техники

В городе готовятся к непогоде Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске уборку снега на основных дорожных магистралях будут выполнять два предприятия: ООО «Интеграл Строй» и ООО «Благоустройство». Подготовлено более ста единиц техники: КДМ, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, погрузчики, тракторы. Заготовлено почти 22 тысячи кубометров песко-соляной смеси, рассказали в мэрии.

- Контроль работы снегоуборочной техники круглосуточно ведут операторы управления по делам ГО и ЧС посредством системы «Бонус+». Эта система была введена и испытана в работе еще прошлой зимой. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать движение снегоуборочной техники, - рассказали в горадминистрации.- На виртуальной карте города оператор может отследить не только количество специализированной техники и маршрут ее движения, но и проконтролировать сколько раз конкретный грейдер проехал по маршруту за то или иное время.

Качество уборки при этом можно проследить через городскую систему видеонаблюдения, которая является частью АПК «Безопасный город». Сейчас мониторинг обстановки на автомобильных дорогах, в общественных местах (парках, скверах, на площадях) ведут 74 камеры видеонаблюдения. Так, оператор по камере видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги.

За работой управляющих организаций по уборке снега на придомовых территориях многоквартирных домов будут следить мобильные группы. В их состав входят сотрудники комитета ЖКХ и окружных администраций, заверили в горадминистрации.