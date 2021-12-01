2 декабря в Курской области похолодает до -7

В области будет туманно Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 декабря в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью западной четверти 5-10, днем южной четверти 8-13, местами порывы до 16 м/с. Температура: - ночью 2-7º мороза, днем от 2° мороза до 3º тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров, при тумане до 1000 метров.