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Общество1 декабря 2021 12:54

2 декабря в Курской области похолодает до -7

Днем столбик термометра поднимется до +3
Ольга ДАНИЛОВА
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В области будет туманно

В области будет туманно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 декабря в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью западной четверти 5-10, днем южной четверти 8-13, местами порывы до 16 м/с. Температура: - ночью 2-7º мороза, днем от 2° мороза до 3º тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров, при тумане до 1000 метров.