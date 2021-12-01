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Общество1 декабря 2021 9:30

Куряне смогут отправить письмо Деду Морозу с 1 по 31 декабря

В центральном отделении почты на Красной площади установили специальный ящик для писем в Великий Устюг
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В этом году письмо можно написать и волшебникам из других регионов

В этом году письмо можно написать и волшебникам из других регионов

Фото: Архив "КП"

Чтобы письмо попало к адресату, нужно вложить его в конверт и наклеить марку. Для тех, кто пишет Деду Морозу в Великий Устюг, необходимо указать:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В этом году Почта России предлагает написать и коллегам волшебника из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, урдмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи и другим.

В прошлом году в Великий Устюг было доставлено больше 200 000 таких писем.