Куряне смогут отправить письмо Деду Морозу с 1 по 31 декабря

В этом году письмо можно написать и волшебникам из других регионов
Фото: Архив "КП"
Чтобы письмо попало к адресату, нужно вложить его в конверт и наклеить марку. Для тех, кто пишет Деду Морозу в Великий Устюг, необходимо указать:
162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
В этом году Почта России предлагает написать и коллегам волшебника из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, урдмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи и другим.
В прошлом году в Великий Устюг было доставлено больше 200 000 таких писем.