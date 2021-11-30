В Курске сильный ветер повалил телефонный столб

В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Центрально-Черноземного УГМС в Курске ночью были зарегистрированы порывы ветра до 21 м/с.

Как уже сообщала КП, спасатели и пожарные ПСЧ № 12 ночью убрали четыре упавших дерева.

Шесть заявок передано для работы в «Курскэлектротранс», АО «Курские Электросети» и управляющую компанию.Работы по уборке еще двух деревьев выполнит 30 ноября дежурная смена спасателей с привлечением тяжелой техники. Также спасатели АСФ Курска убрали телефонный столб, упавший на улице Маяковского.

30 ноября будет сохраняться опасность возникновения происшествий, связанных с усилением ветра. По прогнозу метеорологов местами порывы ветра будут составлять 15-20 м/с.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 (круглосуточно и бесплатно с мобильных и городских телефонов).