В Курске из-за сильного ветра упали несколько деревьев

В Курске объявлено штормовое предупреждение
Фото: Архив "КП"
По сообщению регионального ГУ МЧС, сегодня, 30 ноября, в Курске были повалены несколько деревьев. Причина – сильные порывы ветра.
Происшествия были зарегистрированы на улицах Республиканская и Радищева. Однако сообщается, что массовые падения деревьев наблюдаются по всему городу.
Помимо этого, стало известно, что на объездной дороге рухнул рекламный щит.
Данные о происшествиях уточняются, сейчас известно, что пострадавших нет.
Спасатели продолжают устранять последствия непогоды.