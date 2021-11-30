В Курске из-за сильного ветра упали несколько деревьев

В Курске объявлено штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

По сообщению регионального ГУ МЧС, сегодня, 30 ноября, в Курске были повалены несколько деревьев. Причина – сильные порывы ветра.

Происшествия были зарегистрированы на улицах Республиканская и Радищева. Однако сообщается, что массовые падения деревьев наблюдаются по всему городу.

Помимо этого, стало известно, что на объездной дороге рухнул рекламный щит.

Данные о происшествиях уточняются, сейчас известно, что пострадавших нет.

Спасатели продолжают устранять последствия непогоды.