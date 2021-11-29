Под Курском мужчина въехал в супермаркет на лошади

Фото с видеокамер Фото: предоставлено пресс-службой

ЧП произошло в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района. Полицию сообщили, что а магазине мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается проскакать прямо в торговый зал.

Когда на место приехали полицейские, сотрудники магазина рассказали, что после того, как наездник покинул магазин, он еще скакал перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку. Далеко искать его идти не пришлось - наездник был тут же, недалеко от супермаркета.

- По внешним признакам он был пьян, вел себя агрессивно, от освидетельствования отказался, - рассказали в УМВД. - Его доставили в полицию.

В объяснении он указал, что "лошадь захотела хлеба", поэтому он хотел предоставить ей возможность выбора из имеющегося ассортимента.

На 43-летнего курянина составили протокол "за неисполнение законного требования сотрудников полиции". Мужчина задержан и ждет суда.

Шашку, которая была с ним, изъяли. Экспертиза установит, является ли она холодным оружием.

Лошадь самостоятельно благополучно добралась до дома, рассказали в полиции.