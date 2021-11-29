Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Деловой Курск29 ноября 2021 13:03

В Курске будут расширять улицу Светлую

У собственников собираются выкупить земельные участки под трассу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожные работы идут в рамках нацпроекта

Дорожные работы идут в рамках нацпроекта

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершаются дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Выполнены работы на улицах Чайковского и Крюкова. До конца недели планируют завершить работы на улице Чумаковской и исправить все недочеты на объекте, сказали в мэрии.

Реконструкцию автомобильной дороги по улице Светлой будет вести компания «Газ Ресурс». Для расширения проезжей части необходимо будет выкупить часть земельных участков у собственников, сказали в горадминистрации.