80% сотрудников «Курскэлектротранс» привились от ковид

В регионе действует режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники «Курскэлектротранс» сделали прививку от коронавируса. 46 работников предприятия привились вакциной «Спутник - Лайт». Медиками организовали выезд на предприятие. - Заразиться вирусом легко – достаточно оказаться рядом с заболевшим. Поскольку наши сотрудники работают с людьми, то решено не рисковать и сделать прививку. Вакцинация, как показала практика, лучшая защита от covid-19, - сказал директор «Курскэлектротранс» Сергей Часовских. Он также отметил, что в начале августа на предприятии было привито 110 человек, а на сегодня уже 478, что составляет более 80 % от общего числа сотрудников.