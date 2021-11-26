В Курской области 14-летний подросток обвиняется в совершении нескольких преступлений

Школьника обвиняют в угоне авто, сексуальном насилии и грабеже Фото: Архив "КП"

Несовершеннолетнего жителя Хомутовского района Курской области обвиняют сразу в ряде преступлений, которые он совершил в сентябре 2021 года.

В начале осени подросток, находясь в машине вместе с 15-летней девушкой, угрожая применением насилия, трогал ее в интимных местах.

Другое преступление произошло в ночь с 25 на 26 сентября – обвиняемым был похищен видеорегистратор.

Позже парень вместе с друзьями похитил у 19-летнего молодого человека спортивную сумку и 2500 рублей.

Помимо этого, группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, он совершил угон автомобиля.

Свою вину подросток признал. Сейчас он находится под домашним арестом, который решением суда был продлен еще на год.