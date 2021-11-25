В 2022 году курянам начнут выписывать электронные рецепты

Пользователи смогут отслеживать медицинские назначения и схему лечения в специальном приложении, саказали разработчики Фото: Светлана ВОЛКОВА

К началу 2022 года в Курской области начнут выписывать рецепты в цифровом виде.

На внедрение проекта потребуется меньше двух месяцев, сказали в администрации региона. Планируется, что ко второму кварталу 2022 года электронные рецепты будут выписываться во всех медицинских учреждениях и приниматься в 40% аптек Курской области. Уже сейчас такая техническая возможность есть в 172 аптеках региона.

Благодаря внедрению системы электронных рецептов пользователи смогут отслеживать медицинские назначения и схему лечения в специальном приложении или через портал госуслуг. Платформа также позволит заранее проверять наличие нужных лекарств в аптеках.