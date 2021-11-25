Вынесен приговор курянину, похитившему сейф почти с двумя миллионами рублей

Мужчине назначено наказание по совокупности нескольких приговоров Фото: Архив "КП"

Ленинским районным судом Курска был оглашен приговор 40-летнему курянину, который в ночь с 9 на 10 сентября 2020 года похитил из офиса частной фирмы сейф с 1,8 млн рублей. Преступник повредил ломиком входную дверь офиса ИП, после чего совершил кражу.

Сообщается, что ранее мужчина был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ему назначено наказание по совокупности приговоров — 4 года колонии общего режима и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 24 дня.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.