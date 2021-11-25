Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 7:14

Вынесен приговор курянину, похитившему сейф почти с двумя миллионами рублей

Преступление произошло больше года назад на улице Серафима Саровского
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине назначено наказание по совокупности нескольких приговоров

Мужчине назначено наказание по совокупности нескольких приговоров

Фото: Архив "КП"

Ленинским районным судом Курска был оглашен приговор 40-летнему курянину, который в ночь с 9 на 10 сентября 2020 года похитил из офиса частной фирмы сейф с 1,8 млн рублей. Преступник повредил ломиком входную дверь офиса ИП, после чего совершил кражу.

Сообщается, что ранее мужчина был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ему назначено наказание по совокупности приговоров — 4 года колонии общего режима и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 24 дня.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.