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Здоровье24 ноября 2021 9:38

В Курскую область поступило 4950 доз вакцины «КовиВак»

В первую очередь будут привиты те, кто оставлял заявку
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Вакцинироваться можно в поликлиниках или ТЦ города

Вакцинироваться можно в поликлиниках или ТЦ города

Фото: Архив "КП"

Препарат распределят по пунктам вакцинации региона. Первыми сделать прививку смогут те, кто оставлял заявку, а также граждане с медицинскими показаниями. Кроме этого, была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в размере 500 доз.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», а также в цирке и торговом центре «Европа-26» в Железногорске.