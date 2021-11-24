В Курскую область поступило 4950 доз вакцины «КовиВак»

Вакцинироваться можно в поликлиниках или ТЦ города Фото: Архив "КП"

Препарат распределят по пунктам вакцинации региона. Первыми сделать прививку смогут те, кто оставлял заявку, а также граждане с медицинскими показаниями. Кроме этого, была доставлена партия вакцины «Спутник Лайт» в размере 500 доз.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», а также в цирке и торговом центре «Европа-26» в Железногорске.