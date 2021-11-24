В Курске произошло убийство с использованием чайника

Приговор суда в силу ещё не вступил Фото: Архив "КП"

В декабре 2019 года в квартире по улице Дейнеки двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в результате которой 37-летний подсудимый несколько раз ударил своего знакомого по голове металлическим чайником. Затем продолжил избивать ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Подсудимый раскаялся в своих действиях и полностью признал вину в содеянном. Ему вынесли вердикт – девять лет колонии строгого режима. При назначении наказания учитывалось то, что мужчина явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, воспитывает маленького ребенка.

Кроме того, судом частично удовлетворен заявленный дочерью и родной сестрой погибшего гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 800 000 рублей каждой.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.