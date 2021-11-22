Ураган в Курске повалил деревья, забор и сорвал несколько крыш

В ЕДДС поступило 20 сообщений о происшествиях, связанных с последствиями непогоды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прогноз Курского гидрометцентра об усилении ветра на выходных оправдался. Наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в Курске в субботу, 20 ноября.

В ЕДДС Курска поступило 20 сообщений о происшествиях, связанных с последствиями непогоды. Две заявки были связаны с падением флагштока и забора. Четыре сообщения касались повреждений кровели домов и обшивки утеплителя. Все они были устранены управляющими компаниями.

Оставшиеся семь обращений касались падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды участвовали смены АСФ Курска и АСС Курской области. Силами спасателей аварийные деревья убраны.

Ранее КП сообщала, что из-за непогоды Дом культуры в Курской области остался без крыши. Инцидент случился 20 ноября в селе Чекмаревка Обоянского района. Сильный ветер повредил кровлю одноэтажного здания на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работали девять человек и три единицы техники. Ремонтом крыши займутся районные власти.