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Происшествия21 ноября 2021 8:21

Из-за сильного ветра с дома культуры в Курской области слетела крыша

Люди не пострадали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Из-за непогоды дом культур в Курской области остался без крыши. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, инцидент случился 20 ноября в селе Чекмаревка Обоянского района. Сильный ветер повредил кровлю одноэтажного здания на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работали девять человек и три единицы техники. Ремонтом крыши займутся районные власти.

ГУ МЧС по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».