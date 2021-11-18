30-летнего курянина задержали с "синтетикой"

Курянину грозит срок Фото: Из архива КП.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков в дежурную часть доставили 30-летнего курянина.

У него изъяли пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании содержимое свертка является наркотиком массой 0,54 грамма, сказали в полиции.

Мужчина ранее судим за хранение запрещенных препаратов, признался, что «синтетику» приобрел через тайник-закладку для себя.

Дознанием Курского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Ведется расследование.