В Курске приводят в порядок "Боеву Дачу"

На Боевке убрали мусор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке «Боева Дача» проводят уходовые мероприятия: расчистка территории от сухих, больных деревьев, а также уборка поросли.

- Подрядная организация расчистила береговую пляжную полосу. На всей территории парка убраны опавшие листья. Сразу на месте перерабатываются обрезанные ветви кустарников и деревьев, – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

С 1 марта 2021 года территория парка объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения, а сам парк – природным парком регионального значения.