Куряне могут получить сертификат о вакцинации против ковид в МФЦ

Курян призывают делать прививки против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, можно будет получить в МФЦ. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Теперь услуга по выдаче сертификатов о вакцинации доступна и тем, кто не имеет учетной записи на портале госуслуг. Как и прежде, обратиться в МФЦ могут и зарегистрированные пользователи, которые не имеют возможности распечатать документ самостоятельно.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на портале госуслуг. Порядок его предоставления установлен Минздравом РФ по согласованию с Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ.

Услуга по печати сертификатов будет предоставляться в МФЦ без предварительной записи, сообщили в администрации региона.