Курянам предлагают написать Экодиктант

Принять участие в Экологическом диктанте могут все желающие Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 21 ноября проходит международный Экологический диктант. Он традиционно приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября.

Международный экологический диктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, бережного отношения к природной среде, повышение уровня знаний об экологии.

Принять участие в Экологическом диктанте могут все желающие.

Принять участие могут все желающие. Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://экодиктант.рус/