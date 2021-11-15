Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 9:31

Курянам предлагают написать Экодиктант

Принять участие в акции можно до 21 ноября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Принять участие в Экологическом диктанте могут все желающие

Принять участие в Экологическом диктанте могут все желающие

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 21 ноября проходит международный Экологический диктант. Он традиционно приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября.

Международный экологический диктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, бережного отношения к природной среде, повышение уровня знаний об экологии.

Принять участие в Экологическом диктанте могут все желающие.

Принять участие могут все желающие. Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://экодиктант.рус/