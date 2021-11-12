15 ноября оперштаб Курской области рассмотрит вопрос об открытии торговых центров

В ТЦ пока работают только пункты вакцинации, аптеки и продуктовые магазины Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Здравоохранение региона из-за пандемии в сложной ситуации. Но и бизнесу сейчас приходится нелегко. Я слышу просьбы работников торговых комплексов об открытии и получаю информацию о готовности владельцев ТЦ организовать проверку у посетителей QR-кодов, соблюдении масочного режима в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - написал в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

13 ноября совместно с представителями администрации Курской области и торговых комплексов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий осмотрит ТЦ города. Если действительно созданы все условия для безопасного посещения таких объектов, оперштаб 15 ноября рассмотрит вопрос об их открытии.

Ранее КП сообщала, что для скорейшего открытия ТЦ в них усилены механизмы проверки QR-кодов. К примеру, руководство Central Park'а заверило, что здесь полностью готовы к открытию. У каждого входа, в том числе со стороны парковок, стоят контролеры со специальными сканерами. Разделены коридоры для движения посетителей как к продуктовым магазинам – без QR-кодов, так и в зоны, где их нужно предъявить.

Работу провели и в «МегаГРИННе». Здесь также увеличено число контролеров, разведены потоки посетителей, перекрыты выходы с парковок, заблокированы отдельные кнопки в лифте. В эту работу включаются и другие торговые комплексы.