В курских ТЦ усилили механизмы проверки QR-кодов

На входах в ТЦ стоят контролеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для скорейшего открытия ТЦ в них усилены механизмы проверки QR-кодов. К примеру, руководство Central Park'а заверило, что здесь полностью готовы к открытию. У каждого входа, в том числе со стороны парковок, стоят контролеры со специальными сканерами. Разделены коридоры для движения посетителей как к продуктовым магазинам – без QR-кодов, так и в зоны, где их нужно предъявить. Работу провели и в «МегаГРИННе». Здесь также увеличено число контролеров, разведены потоки посетителей, перекрыты выходы с парковок, заблокированы отдельные кнопки в лифте. В эту работу включаются и другие торговые комплексы.