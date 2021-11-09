В Курске разыскивают подростков, которые катались на роликах по трассе

ЧП произошло на улице Радищева Фото: УМВД России по Курской области.

УМВД России по Курской области проводит проверку по видео, опубликованному в социальных сетях, на котором молодые люди катаются на роликовых коньках по проезжей части улицы Радищева Курска.

- Данные действия являются нарушением правил дорожного движения и могут повлечь серьезные травмы, вплоть до смертельного исхода, как для того, кто катается на роликах по проезжей части, так и для других участников дорожного движения, - пояснили в полиции.

Сейчас устанавливается личности молодых людей. Все, кому известны их данные, на условиях анонимности могут сообщать об этом по телефону 8(4712) 36-70-01.

Также участники видеороликов могут сами явиться в подразделение ГИБДД УМВД России по Курску на улицу Карла Маркса, 101 для выяснения обстоятельств произошедшего.