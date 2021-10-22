В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2033 курянина

В регионе сложилась критическая ситуация по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2033 человека, на ИВЛ – 162 (пять – инвазивная, 157 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 22 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 63254 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 307 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1567 человек. В том числе семь за последние сутки - мужчины 50, 77, 77, 84 лет и женщины 76, 80, 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.