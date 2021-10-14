В Курской области на карантин закрыли шесть образовательных организаций

В регионе отмечен рост ОРВИ и ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала недели две образовательные организации Курской области, где в общей сложности обучается 600 человек, закрыты на карантин по ковид. Еще четыре - на карантине по ОРВИ.

Также закрыто 169 классов в школах. Таким образом на карантине в регионе - более 5500 учеников и преподавателей.

- Регион достиг лимита по ковид и ОРВИ, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт на заседании оперштаба 14 октября.

Как сообщала ранее КП, школьников Курской области отпустят на каникулы раньше срока - уже с 21 октября. Предложение об этом прозвучало на заседании оперативного штаба по ковид в связи со сложной эпидобстановкой.

Таким образом каникулы продлятся с 21 по 29 октября. Вопрос о дальнейшем формате обучения будет решен позже по результатам эпидобстановки.

Вводятся также новые ограничения.