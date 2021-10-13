Прокуратура обвинила УК в ненадлежащем содержании дома, где рухнула плита

Работу Жилинспекции также оценят Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура города Курска с выходом на место провела проверку в связи с обрушением бетонных перекрытий в подъезде дома, расположенного на улице Сумская Курска.

Дом аварийным не признан.

- Есть факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома управляющей компанией, - рассказали в ведомстве. - В адрес директора УК внесено представление с требованием устранить нарушения, а также обеспечить безопасность жильцов.

Директор управляющей компании вызван в прокуратуру Курска. Ему вручат постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований).

Также прокуратура даст оценку полноте мер, которые принимала Государственная жилищная инспекция Курской области по ранее поступавшим обращениям жителей этого дома.