Прокуратура обвинила УК в ненадлежащем содержании дома, где рухнула плита

Работу Жилинспекции также оценят
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прокуратура города Курска с выходом на место провела проверку в связи с обрушением бетонных перекрытий в подъезде дома, расположенного на улице Сумская Курска.
Дом аварийным не признан.
- Есть факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома управляющей компанией, - рассказали в ведомстве. - В адрес директора УК внесено представление с требованием устранить нарушения, а также обеспечить безопасность жильцов.
Директор управляющей компании вызван в прокуратуру Курска. Ему вручат постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований).
Также прокуратура даст оценку полноте мер, которые принимала Государственная жилищная инспекция Курской области по ранее поступавшим обращениям жителей этого дома.