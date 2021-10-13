Под Курском шестилетний мальчик поджег квартиру

Мальчик устроил пожар в своей комнате Фото: Светлана ВОЛКОВА

Детская шалость с огнем стала причиной пожара в квартире многоэтажки поселка Кшенский Советского района.

Оставшись один буквально на несколько минут шестилетний ребенок, игрался зажигалкой и поджег полотенце на диване в своей комнате. К счастью, мальчик сразу сообщил о пожаре взрослым. Огонь практически уничтожил комнату, повредил имущество. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, устанавливается. Пожар тушили добровольная пожарная команда Кшенского ХПП, огнеборцы пожарной части Советского района.

С начала 2021 года в Курской области по причине детской шалости зарегистрированы 13 пожаров.