В Курской области скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб, умерли мужчины 62, 74 лет, а также женщины 66, 71, 84, 94 лет. Общее количество летальных исходов увеличилось до 1502. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост зараженных за сутки в Курской области составил 250 человек. Всего в регионе зарегистрировали 59953 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1919 человек, на ИВЛ – 149 (7 – инвазивная, 142 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 411 524 человека, обе прививки сделали – 393 082.