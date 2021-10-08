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Здоровье8 октября 2021 13:38

Полностью завершили вакцинацию от ковид более 391 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжатся вакцинация населения от ковид

В регионе продолжатся вакцинация населения от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 409 232 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 391 235.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1845 курян, на ИВЛ – 137 (семь – инвазивная, 130 – неинвазивная). По данным оперштаба на 8 октября в Курской области всего зарегистрировано 59458 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 241 - за последние сутки.