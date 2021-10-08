В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1845 курян

Курян призывают вакцинироваться Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1845 курян, на ИВЛ – 137 (семь – инвазивная, 130 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8 октября в Курской области всего зарегистрировано 59458 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 241 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1492 человека в Курской области. В том числе за последние сутки - пять человек - женщины 66, 66, 70, 83 лет и 91 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.