В Курске мужчина перечислил мошенникам, обещавшим интим-услуги, 102 тысячи рублей

Москвич хотел хорошо провести время Фото: Из архива КП.

В полицию обратился 34-летний житель Москвы с требованием привлечь к ответственности обманувших его неизвестных людей.

- В Курск он прибыл в командировку и решил провести вечер в приятной компании. В Интернете нашел предложение и, набрав нужный номер, связался с девушкой, которая обещала в ближайшее время приехать к нему. Когда все условия в беседе оговорили, а также озвучили стоимость услуг, дело осталось за предоплатой. Неизвестная наотрез отказалась заключать сделку без заранее перечисленной суммы. Также она обещала привезти с собой элитный алкоголь и еду из ресторана, поэтому просила крупную сумму. Мужчина перевел средства первый раз, на что ему сообщили, что произошел банковский сбой, тогда он провел вторую операцию, перечислив общей сложности 102 тысячи рублей. Но после десяти часов ожидания к нему так никто не приехал, и на утро москвич направился в полицию, - рассказали в УМВД региона.

Факт мошенничества стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Полиция рекомендует с настороженностью относиться к любой рекламе в сети Интернет. Часто за яркой рекламой товаров или услуг скрываются мошенники.