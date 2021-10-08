Михаил Мишустин прибыл в Курск

Федеральных чиновников сопровождает губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 октября в Курск с рабочим визитом прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рабочей поездке премьер-министра сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Мишустин посетит в АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова». Предприятие является разработчиком и производителем радиоэлектронной продукции. Здесь его проведут по участкам печатных плат и поверхностного монтажа, покажут цех сдачи готовой продукции

Первой точкой визита Михаила Мурашко стала городская больница №1 имени Н.С. Короткова.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин побывал на проспекте Дериглазова и на стройке нового инфекционного госпиталя.

Из-за приезда высоких гостей в городе перекрыты некоторые дороги.